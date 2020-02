Inter-Juventus Ã¨ sfida anche di mercato e c’Ã¨ il fantasma di Icardi – SM

Inter-Juventus è sfida anche di mercato e c’è il fantasma di Icardi – SM

Inter e Juventus in lotta per lo scudetto ma pronti a darsi battaglia anche sul mercato. I bianconeri poi potrebbero tornare su Mauro Icardi attualmente in prestito al PSG ma apparentemente destinato a non restare a Parigi

Inter e Juventus è la grande sfida per lo scudetto di quest’anno, con la Lazio terzo incomodo e pronta a sfidare proprio i nerazzurri nella sfida di domenica sera. La rivalità storica tra nerazzurri e bianconeri è destinata a riproporsi anche sul mercato in estate, le due squadre sono pronte a darsi battaglia per Tonali e per Chiesa ma sullo sfondo c’è anche, di nuovo, l’intrigo Mauro Icardi.

NUOVO TENTATIVO? – Icardi e la Juventus sono stati vicinissimi anche nella scorsa estate quando Paratici era riuscito a siglare il “Patto di Ibiza” con Wanda Nara. Il blitz di Marotta che ha ceduto il giocatore in prestito al PSG ha bloccato tutto, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi. L’attaccante argentino, dopo un grande inizio di stagione, sta infatti vivendo un calo di rendimento e dietro questo calo potrebbe esserci proprio la Juventus che potrebbe convincere il PSG a riscattare Icardi a 70 milioni per poi girarlo subito ai bianconeri in cambio di Pjanic.