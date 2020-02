Eriksen Ã¨ giÃ  un’arma dell’Inter, a Conte il compito di collocarlo – SM

Eriksen è già un’arma dell’Inter, a Conte il compito di collocarlo – SM

Christian Eriksen è arrivato da poco all’Inter, ma nel poco spazio che gli ha concesso fino ad ora Antonio Conte ha già dimostrato di poter essere decisivo. Al tecnico il compito di metterlo nelle condizioni di rendere al meglio

Nel giorno del suo compleanno, l’analisi odierna di “Sport Mediaset” si concentra su Christian Eriksen. Il centrocampista danese, arrivato all’Inter dal Tottenham nel mercato di gennaio, per ora ha giocato solo 124 minuti in 4 partite ma ha già fatto capire con lampi della sua classe di poter pesare nella corsa scudetto. Paradossalmente non ha brillato nell’unica partita da titolare contro l’Udinese dove ha mostrato il suo talento ma ha fatto vedere un ritmo troppo lento per gli standard richiesti da Antonio Conte. Il giocatore ha classe, è duttile e spetta ad Antonio Conte il compito di trovare gli equilibri tattici necessari per metterlo in condizione di rendere al meglio.

