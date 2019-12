D’Aversa: “Kulusevski? Tra le linee devastante. Mi auguro che resti”

Le parole del tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, nel post partita del match contro il Brescia. Non può mancare la domanda sul futuro di Dejan Kulusevski.

ON FIRE – Dejan Kulusevski è l’uomo del momento. Prestazione da top player contro il Brescia (con suggerimento decisivo per il colpo di testa di Alberto Grassi) e voci di mercato che hanno l’interesse di top club europei (Manchester United e non solo, ndr). Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, sta facendo di tutto per cercare di trattenerlo: « Non c’è bisogno del mio veto, poiché la società sa quant’è importante per me Kulusevski. Non so quanti avrebbero dato tutta questa fiducia al ragazzo e pertanto bisogna continuare a dargli continuità. Ruolo? Penso che tra le linee sia devastante, anche quando lo faccio partire largo è sempre per consentirgli di accentrarsi in un secondo momento. Per fare il centrocampista è ancora un po’ leggerino, soprattutto in fase di non possesso. Giocatori bravi ne ho avuti, ma come giovane migliore (e dunque in prospettiva) è il migliore che ho avuto. Mi auguro che tutte queste voci non lo distraggano, ma se la società impone una decisione devo adeguarmi. Inter interessata? Credo che per il bene di tutti debba concludere l’anno qui, oggi abbiamo perso anche Gervinho, qualcuno lasciatemelo (ride, ndr). Vero che Kulusevski è sulla bocca di tutti, ma c’è bisogno di elogiare tutta la squadra, soprattutto quei calciatori che non hanno fatto la Serie A per tanto tempo».