Romano (Sky): “Inter resta in pole per Kulusevski. Gennaio? Difficile”

Le parole del giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, negli studi di “Sky Sport 24”, sulla complessa situazione di Dejan Kulusevski. Inter pronta a bloccarlo, ma bisogna convincere l’Atalanta intenzionata ad aprire un’asta. Il Parma resta in mezzo al fuoco incrociato.

PEPITA D’ORO – Le voci di mercato persistono fastidiose, Dejan Kulusevski nel frattempo continua a stupire (e a fare assist, come contro il Brescia). Fabrizio Romano, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha provato a fare chiarezza sulla posizione dell’Inter e non solo: «Per il cartellino di Dejan Kulusevski l’Inter è disposta ad offrire 35 milioni per averlo a giugno. Non è ancora fatta ma i nerazzurri restano in pole position. Il Parma vorrebbe tenerselo a gennaio (come sottolineato anche da Roberto D’Aversa nel post partita del match contro il Brescia) e per convincerlo a darlo via subito servirebbe un importante indennizzo economico e non soltanto contropartite tecniche».