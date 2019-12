Vidal: “Inter? Se ne occupa il mio agente. Dopo le vacanze vedremo”

Le parole del centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, rilasciate ai giornalisti presenti in aeroporto dopo il suo rientro in Cile. L’ex Bayern Monaco ha parlato ovviamente dell’interesse dell’Inter e del suo futuro.

CORTEGGIATO – Arturo Vidal è atterrato in Cile oggi per trascorrere le festività natalizie con la sua famiglia. Al suo arrivo in aeroporto, è stato intercettato dai cronisti sudamericani presenti e ha parlato dell’interesse dell’Inter: «È un argomento che lascio trattare ad altri. Non me ne preoccupo ora che sono in vacanza. Il mio agente è quello che se ne sta occupando. Sono molto felice a Barcellona, ​​quindi quando tornerò ad allenarmi valuteremo. Spero di rimanere a lungo in Europa. Vicino ai 100 gol lì? Non lo sapevo, ma sono molto contento e sono molto soddisfatto. Atteggiamento? È positivo che le persone vedano che cerco sempre di fare del mio meglio per aiutare la squadra. La gente sa che faccio sempre il massimo e spero di continuare così. Ora sono tranquillo».