Darmian arrivato all’Humanitas per le visite! In giornata la firma con l’Inter

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

L’affare Matteo Darmian è in dirittura d’arrivo. L’Inter acquista il calciatore dal Parma dopo aver lasciato partire Dalbert in prestito (QUI i dettagli). Ecco le prime immagini del calciatore, arrivato a Milano per le visite mediche

AFFARE FATTO – Matteo Darmian sarà presto un calciatore dell’Inter. Il calciatore è appena arrivato all’Humanitas per sostenere la prima parte delle visite mediche. Poi si recherà al CONI e solo in seguito l’ormai ex Parma dovrebbe arrivare in sede per la firma ufficiale sul contratto che lo legherà all’Inter. Seguiranno aggiornamenti.

Fonte: Alessandro Rimi account Twitter