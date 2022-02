Correa prosegue il recupero (senza rischi): una partita del mirino – TS

Correa prosegue il suo programma di recupero, ma senza correre alcun rischio soprattutto dopo l’arrivo di Caicedo. Secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina, una partita nel mirino dell’argentino.

RECUPERO – Correa prosegue il suo programma di recupero ma, per rivederlo in campo, bisognerà attendere ancora una ventina di giorni. Grazie all’abbondanza che regna in attacco, soprattutto dopo l’arrivo di Felipe Caicedo, non saranno presi rischi anche perché nella sua prima sfortunata stagione in nerazzurro ha già dovuto saltare troppe partite per infortunio. Per rivederlo in campo, dunque, Simone Inzaghi dovrà attendere sicuramente dopo la sfida contro il Liverpool in UEFA Champions League, presumibilmente per Inter-Sassuolo o Genoa-Inter, in programma rispettivamente il 20 e il 27 febbraio.

Fonte: TuttoSport