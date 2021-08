Correa-Inter, dettagli sui bonus. Trattativa in chiusura? – SI

Sono ore calde per il futuro di Correa. L’attaccante argentino classe 1994 è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Ecco le ultime sulla trattativa tra Inter e Lazio secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà

DETTAGLI – «Correa-Inter 30 più 1 o 30 più 2. Conference call ancora in corso, ma…» Con queste parole condite da emoji di fiamme Alfredo Pedullà sottolinea come siano minuti importanti per il futuro dell’attaccante argentino.

#Correa–#Inter 🔥 30 più 1 o 30 più 2. Conference call ancora in corso, ma… 🔥 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 24, 2021