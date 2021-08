Thuram, che botta! Rottura del legamento mediale: Inter lontana

Brutte notizie per Thuram. Se Correa è sempre più vicino all’Inter (qui le ultime) il francese dovrà invece fare i conti con l’infortunio al ginocchio. Ecco le ultime sul classe 1997 a lungo obiettivo di mercato dei nerazzurri

INFORTUNIO GRAVE – Secondo quanto riportato dal Borussia Monchengldbach, Marcus Thuram – nell’ultima partita di Bundesliga – ha rimediato la rottura del legamento mediale nel ginocchio destro. Si spiega quindi il repentino cambio di obiettivo per l’Inter, con il francese che dovrà stare a lungo fermo. Difficile quindi che i nerazzurri possano riprovarci a gennaio.

ℹ️ @MarcusThuram suffered an MCL tear in his right knee against Leverkusen and is set for a spell on the sidelines.

Get well soon, Tikus! 🐎💚#DieFohlen pic.twitter.com/b87DaXkEUg

