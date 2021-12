Correa, gli esami dopo l’infortunio in Roma-Inter: c’è distrazione

Joaquin Correa, uscito infortunato contro la Roma nel secondo tempo, questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali. Poco fa l’Inter ha reso noto l’esito di tali esami. Ecco il responso.

VALUTAZIONI – Correa, uscito al 58′ nella vittoria per 3-0 dell’Inter contro la Roma per infortunio, questa mattina si è sottoposto agli esami di rito per capire l’entità del problema muscolare. Ecco il comunicato dell’Inter. «Joaquín Correa si e sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana». Non ci sono dunque tempi di recupero ma il 2021 di Correa potrebbe essere finito qui.

FONTE – Inter