Cucchi: «Inter straripante contro Roma menomata da molte assenze»

Riccardo Cucchi ha parlato delle prime 4 squadre in classifica ed anche della bella vittoria dell’Inter sul campo della Roma.

4 “SORELLE” – Queste le parole sulla propria pagina Facebook da parte di Riccardo Cucchi a seguito della sedicesima giornata del campionato. “4 squadre in 4 punti: Milan, Inter, Napoli e Atalanta. Le 4 “sorelle” si contenderanno il titolo e sarà, secondo me, una bella sfida. Sono quelle che giocano meglio e che sono state capaci di lasciare, per ora, a 7 punti le prime inseguitrici del gruppone: Juventus e Fiorentina. A proposito dei viola, davvero un bel lavoro quello di Italiano“.

PARTITE – Cucchi ha continuato sulle prime quattro in classifica. “Tornando alle quattro di testa, il Milan ha la meglio su una fragile Salernitana, l’Inter è straripante a Roma contro i giallorossi menomati da molte assenze, così come il Napoli che cede in casa – lottando – ad un’Atalanta sempre più matura, anche tatticamente. Si gioca e si segna su tutti i campi, a volte complici difese distratte che confondono la “zona” con la rinuncia a marcare“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi