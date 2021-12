Inter, la solidità difensiva è tornata anche senza de Vrij

L’Inter si è portata a -1 dal Milan primo in classifica grazie alle quattro vittorie consecutive arrivate dopo la sosta per le nazionali. Con le vittorie però è tornata anche la solidità difensiva che era stato il fiore all’occhiello dell’Inter di Antonio Conte. Tutto questo nonostante l’assenza di Stefan de Vrij.

SECONDA DIFESA – L’Inter di Inzaghi vola sempre più in alto e, alla 16′ giornata, si è presa il secondo posto in classifica a -1 dal Milan primo. Nelle ultime quattro sono arrivate altrettante vittorie e, escludendo la partita con il Napoli (3-2) e comprendendo però quella di Champions League contro lo Shakhtar (2-0), le sfide senza gol subiti sono 4. Dopo la Champions infatti sono arrivati i clean sheet con Venezia, Spezia e Roma che permesso all’Inter di diventare la seconda miglior difesa del campionato (15 reti) dietro solo al Napoli (12).

ASSENZA DE VRIJ – Tutto questo nonostante l’assenza in difesa del pilastro centrale, de Vrij. L’olandese è tornato solo in questa settimana a disposizione e domani contro il Real Madrid potrebbe anche giocare (vedi articolo) per far rifiatare qualcuno ma Inzaghi non vuole prendersi rischi inutili. In quella posizione si sono alternati Ranocchia, Skriniar e Bastoni e i risultati sono stati eccellenti. Per costruire uno Scudetto serve che la difesa regga considerando che l’attacco, al momento, funziona eccome.