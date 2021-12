Tacchinardi: «Conte ha dato grande mentalità. Ma ora l’Inter gioca meglio»

Tacchinardi, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, valuta le evoluzioni dell’Inter da Conte a Inzaghi. Secondo l’ex centrocampista della Juventus i nerazzurri ora giocano meglio rispetto alla passata stagione.

LA CRESCITA – Alessio Tacchinardi è convinto: «Antonio Conte ha dato una grande mentalità l’anno scorso. Quando vinci un campionato mentalmente diventi forti, però questa Inter gioca meglio. Simone Inzaghi fa giocare meglio le sue squadre, Conte ha queste giocate sempre codificate che un po’ strozzano la fantasia. Cosa che Inzaghi lascia fare. Quest’estate nessuno per me avrebbe detto che avrebbe fatto così bene l’Inter, che giocasse così bene e facesse un calcio così. Sta facendo un qualcosa di eccezionale, poi non so se vincerà: ma giocano un calcio molto propositivo».