Correa, l’allarme non è ‘rosso’: dall’Inter filtra ottimismo. Il recupero − CdS

Correa salterà il Mondiale con l’Argentina, al suo posto chiamato Thiago Almada. Giorni complicati per il Tucu ma in casa Inter si predica calma. Il problema non è grave, serve solo riposo per il recupero

PROBLEMA − Altro problema muscolare per Joaquin Correa, costretto a saltare il Mondiale in Qatar con l’Argentina. Al suo posto il CT Lionel Scaloni ha chiamato Almada. Per il Tucu però non dovrebbe trattarsi di un problema grave. In realtà è soltanto il riacutizzarsi dell’infortunio al tendine d’Achille rimediato con l’Inter alcune settimane fa e riemerso dopo la sfida col Bayern Monaco all’Allianz Arena. Secondo lo staff medico nerazzurro servirà soltanto riposo per il pieno recupero.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno