Lukaku, Mondiale salvo: fissato il rientro! Inter e Belgio in contatto − CdS

Lukaku a meno di clamorosi scenari ci sarà al Mondiale in Qatar. Il recupero sta procedendo bene, nel mirino anche la partita del rientro. Intanto l’Inter continua a mantenere costanti i contatti col Belgio

FIDUCIA − Romelu Lukaku vede sempre di più il Mondiale. Buone notizie dal ritiro del Kuwait con il centravanti belga che sta recuperando bene dal problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Fissata anche la possibile partita del rientro in campo: Belgio-Croazia della terza giornata dei gironi contro gli amici Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Intanto l’Inter osserva e si tiene costantemente informata con lo staff medico del Belgio. La speranza è quella di riavere dopo il Mondiale un Big Rom in ottime condizioni. Solo così sarà possibile rialzare la china in campionato e pensare ad un rinnovato prestito col Chelsea.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno