Inter, riepilogo dei prestiti: Fabbian fa innamorare, Esposito altro flop. Un desaparecido

RIEPILOGO PRESTITI – Domani inizieranno i Mondiali 2022 in Qatar, e questo comporta lo stop – fino a gennaio 2023 – dei principali campionati europei. E sfruttiamo quindi questa occasione per fare un punto sulle prestazioni dei giocatori dell’Inter in prestito nella prima metà di questa stagione. Quattro mesi che vedono un nome stagliarsi su tutti. Ed è quello di Giovanni Fabbian, centrocampista che veste la maglia della Reggina, in Serie B. Per il talento classe 2003 4 gol in 14 presenze sotto la guida di Filippo Inzaghi, ed elogi che piovono da ogni parte d’Italia con tanto di gol nell’Under-20 (vedi articolo). In termini numerici, solo Darian Males ha fatto meglio di lui. Il fantasista 21enne del Basilea ha già firmato 8 gol e 9 assist in 24 gare, confermandosi un fattore importante per gli svizzeri. E sono ottimi anche i numeri di Facundo Colidio, che tuttavia è in prestito da gennaio 2022 al Tigre, in Argentina. Per l’attaccante 8 gol e altrettanti assist nella prima stagione da professionista, che lo pongono già come obiettivo di mercato in patria. Si possono invece considerare fallimentari le esperienze di due talenti classe 2022 di proprietà Inter. Da una parte Lucien Agoumé che, senza soffrire di infortuni, ha appena 3 presenze con la maglia del Troyes. Dall’altra Sebastiano Esposito, già ai saluti dopo i primi mesi con l’Anderlecht. Appena 2 gol in 21 presenze per l’attaccante, che però non è riuscito ad ambientarsi in Belgio, e sembra già alla ricerca di una nuova esperienza.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni nella prima parte di stagione

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo | 15 presenze, 3 gol, 77′ minuti di media, 2 ammonizioni

STEFANO SENSI (C) – Monza | 14 presenze, 2 gol, 1 assist, 70′ di media, 4 ammonizioni

ANDREI RADU (P) – Cremonese | 10 presenze, 21 gol subiti, 90′ di media

VALENTINO LAZARO (C) – Torino | 15 presenze, 2 assist, 62′ di media, 4 ammonizioni

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli | 14 presenze, 1 gol, 1 assist, 67′ di media, 3 ammonizioni

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana | 7 presenze, 68′ di media

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes | 3 presenze, 36′ di media, 1 ammonizione

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam | 15 presenze, 40 gol subiti, 90′ di media, 1 ammonizione

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam | 11 presenze, 65′ di media, 2 ammonizioni

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ Alkmaar | 3 presenze, 19′ di media

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone | 14 presenze, 4 gol, 1 assist, 42′ di media, 2 ammonizioni

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari | 10 presenze, 37′ di media, 2 ammonizioni

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina | 14 presenze, 4 gol, 76′ di media, 3 ammonizioni

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol | 9 presenze, 46′ di media, 3 ammonizioni

EDDIE SALCEDO (A) – Bari | 9 presenze, 1 gol, 1 assist, 34′ di media

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht | 21 presenze, 2 gol, 36′ di media

DARIAN MALES (C) – Basilea | 24 presenze, 8 gol, 9 assist, 55′ di media, 6 ammonizioni

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre | 44 presenze, 8 gol, 8 assist, 68′ di media, 1 ammonizione, 1 espulsione (in prestito da gennaio 2022)