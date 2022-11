Fabbian, prosegue il momento magico: in gol anche con l’Italia Under-20!

Fabbian, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la Reggina in Serie B, si conferma anche con l’Italia Under-20. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ha fatto gol con gli Azzurrini nella vittoria per 1-2 in Romania, dove hanno giocato anche due Primavera.

LA FESTA CONTINUA – Per Giovanni Fabbian non c’è differenza tra Reggina e Italia Under-20: continua a fare gol. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ha segnato il suo secondo centro consecutivo con gli Azzurrini, dopo quello alla Svizzera in amichevole a Varese a settembre. Lo ha fatto aprendo al 34′ la vittoria per 1-2 in casa della Romania, nel Torneo 8 Nazioni, ribadendo in rete una corta respinta del portiere. In gol anche Giuseppe Ambrosino per l’Italia, al 50′. Così come Fabbian in campo di proprietà dell’Inter i Primavera Alessandro Fontanarosa e Mattia Zanotti, entrambi titolari.