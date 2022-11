Correa, l’Argentina ufficializza la diagnosi dopo l’infortunio: il problema

Correa, come segnalato più volte in serata, non fa più parte dei giocatori dell’Argentina per i Mondiali (vedi articolo). La motivazione dell’esclusione per l’attaccante dell’Inter è un infortunio ben preciso, che la federazione ha dettagliato nel suo bollettino medico.

CAMBI PER IL QATAR – In serata l’Argentina ha dovuto cambiare due volte la lista dei convocati per i Mondiali. Thiago Almada dell’Atlanta United e Angel Correa dell’Atlético Madrid hanno preso il posto di Joaquin Correa dell’Inter e Nicolas Gonzalez della Fiorentina, che hanno dovuto rinunciare per infortunio. Dalla federazione arriva il bollettino medico: “Nicolas Gonzalez lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Joaquin Correa infiammazione al tendine d’Achille della gamba sinistra. L’AFA augura ai due giocatori un pronto recupero e gli dà un abbraccio per il loro apporto durante questo periodo di quattro anni”.

Fonte: afa.com.ar