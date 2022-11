Tavazza (CEO Locauto): «Noi punto di riferimento per mobilità Club Inter»

L’Inter e Locauto hanno raggiunto un nuovo accordo di partnership (vedi articolo). A tal proposito ha parlato la CEO della nota azienda, Tavazza, che si è espressa con entusiasmo.

PUNTO DI RIFERIMENTO − Raffaella Tavazza, CEO del gruppo, si esprime così sulla rinnovata partnership con l’Inter: «Locauto si conferma come punto di riferimento per la mobilità dei tifosi e del club nerazzurro. E rinnova l’impegno del Gruppo nel mondo del calcio, dello sport in generale e delle passioni dei nostri clienti. Rafforzando il legame esistente tra Locauto e un partner di primissimo livello con cui condividiamo, tra le altre cose, la visione innovativa e lo spirito di squadra».

Fonte: inter.it