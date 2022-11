Esposito, abbiamo un problema: finita con l’Anderlecht e tornato in Italia

Va sempre peggio l’esperienza di Sebastiano Esposito in prestito all’Anderlecht. L’attaccante di proprietà Inter per la seconda volta di fila – dopo la partita di Coppa di Belgio di giovedì – non è nemmeno stato convocato dal tecnico della squadra. Dal Belgio le notizie riportano come il suo rapporto col club sia finito e sia tornato in Italia.

NON CONVOCATO – Dopo lo scarsissimo minutaggio delle ultime gare, Sebastiano Esposito oggi – così come in Coppa di Belgio giovedì – non è nemmeno stato convocato dall’Anderlecht contro il Genk. Non una grossa sorpresa, dal momento che dal Belgio riportano come il rapporto con il club sia chiuso e il giocatore sia già tornato in Italia. Un problema per l’Inter.