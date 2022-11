Calhanoglu, qualità e quantità al servizio dell’Inter di Simone Inzaghi

Nella vittoria dell’Inter a Bergamo contro l’Atalanta con il risultato di 3-2 spicca l’ennesima grande prestazione di Hakan Calhanoglu (vedi analisi tattica). Il turco continua a sorprendere e non per la qualità dei suoi tocchi, ma per la quantità che dà al centrocampo.

LA SORPRESA – Uno dei migliori in campo della fondamentale vittoria di Bergamo dell’Inter è stato ancora una volta Calhanoglu. Il turco propizia il primo gol con un cross preciso per la testa di Lautaro che trova poi Dzeko, dopo batte il calcio d’angolo che porta al 3-1. La sua partecipazione nelle reti della squadra nerazzurra non sono un caso isolato: le sue qualità in zona offensiva si conoscono molto bene e Inzaghi viene spesso deliziato dalle sue giocate. L’upgrade riguarda il fatto che oggi Hakan ha giocato la sua nona partita da mediano e regista dell’Inter. Inzaghi ha sopperito all’assenza di Marcelo Brozovic spostando il turco indietro e lasciando libero Mkhitaryan per i suoi inserimenti. Questa è stata la mossa vincente dell’allenatore piacentino. Le prestazioni sono la testimonianza di quanto sia fondamentale oggi il numero 20 per l’Inter. Innumerevoli palle recuperate, protezione in fase difensiva e corsa continua al servizio dei suoi compagni. Nessuno può controbattere, Calhanoglu è la vera sorpresa di questa stagione.

Calhanoglu, che numeri a Bergamo!

ONNIPRESENTE – A Bergamo Hakan Çalhanoğlu è salito in cattedra e ha dominato a suo piacimento il centrocampo. 76 tocchi totalizzati, il secondo giocatore maggiormente coinvolto nella manovra nerazzurra dopo Skriniar. Il turco non ha paura di prendere la palla tra i piedi e si propone continuamente per aiutare i compagni nell’uscita dal basso. Molto spesso l’Inter ha fatto affidamento a André Onana e ai suoi rilanci per evitare il primo pressing bergamasco, ma dopo i primi 45 minuti la situazione è totalmente cambiata. Ad alzare i ritmi è stata l’Inter, che è riuscita molte volte a rubare palla nella prima impostazione avversaria. 3 passaggi chiave per Hakan, che hanno portato poi a 2 dei 3 gol dell’Inter. In fase difensiva il turco ha vinto 8 contrasti su 10, intercettando anche 3 volte i passaggi dei giocatori dell’Atalanta. Calhanoglu è stato onnipresente quest’oggi e ha dato ragione a Simone Inzaghi nella sua scelta di preferirlo a Marcelo Brozovic in cabina di regia.