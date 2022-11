Inzaghi tocca quota 250 in Serie A: salta all’occhio una statistica

Con Atalanta-Inter di oggi, Simone Inzaghi ha raggiunto la sua gara numero 250 da allenatore in Serie A. Il tecnico nerazzurro ha anche collezionato il 143esimo successo.

TRAGUARDO IMPORTANTE – Il 2-3 di Atalanta-Inter è stato il modo migliore per Simone Inzaghi di festeggiare la sua panchina numero 250 da allenatore in Serie A. Dati importanti per il tecnico nerazzurro, che si conferma uno dei migliori del campionato. A dimostrarlo anche il fatto che, in queste 250 partite, Inzaghi abbia collezionato la bellezza di 143 vittorie compresa quella di oggi. Numeri che, secondo quanto riporta Opta, confermano come si tratti del tecnico con più successi nelle prime 250 gare da allenatore nelle ultime 35 stagioni.