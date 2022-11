Inter in nazionale: oggi largo ai giovani e Calhanoglu in amichevole

Tre giocatori dell’Inter in campo oggi in amichevole, alla vigilia dell’inizio dei Mondiali dove sono rimasti in sei (vedi articolo). Fra i big c’è Calhanoglu, poi due giovani.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 19 NOVEMBRE 2022

KRISTJAN ASLLANI – Albania-Armenia (amichevole) ore 17.30 a Tirana, Albania

RAOUL BELLANOVA – Italia-Germania Under-21 (amichevole) ore 17.30 ad Ancona, Italia

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Repubblica Ceca (amichevole) ore 18 a Gaziantep, Turchia

Qui il programma delle amichevoli che vedranno impegnati giocatori dell’Inter questa settimana.