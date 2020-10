Conte: “Inter, ecco cosa mi aspetto domani. L’obiettivo quest’anno…”

Antonio Conte Inter

Antonio Conte ha parlato in vista di Inter-Borussia Monchengladbach. Il tecnico nerazzurro – dopo la conferenza stampa (QUI le sue parole) – ha parlato ai microfoni di “Inter TV”

AVVERSARIO – Conte ha prima parlato della sfida di domani: «Domani mi aspetto una parita intensa giocata a ritmi alti. Loro sono una realtà consolidata. Quando finisci tra le prime quattro in Germai vuol dire che hai qualità. Mi aspetto quindi una bella gara».

ESPERIENZA – Conte ha poi sottolineato il passato in Germania di Ivan Perisic, Arturo Vidal e Achraf Hakimi: «La loro esperienza in Germania può aiutare, ma le esperienze sono tutte importanti. Bisogna adeguarsi alla realta che si vive e al club in cui si è».

OBIETTIVI – Conte ha infine sottolineato gli obiettivi della sua Inter: «Noi dobbiamo pensare partita dopo partita sapendo che non c’è tanto tempo per recuparare. Vogliamo ottenere il massimo step by step. Ora c’è la Champions League e in questo mese giocheremo tutto il girone d’andata, ma anche tre sfide di campionato. vogliamo passare il girone per fare meglio rispetto all’anno scorso».