Champions League 2024-2025, dopo l’Inter salgono le qualificate!

Comincia a prendere forma la Champions League 2024-2025, che sarà la prima con la nuova formula. Salgono a quattro le qualificate sicure alla fase a gironi, con l’Inter che è fra le prime già aritmeticamente dentro.

FRONTI MULTIPLI – Da due settimane, l’Inter sa già che parteciperà alla prossima Champions League. E da sabato è pure certa della presenza alla Supercoppa Italiana sempre per il 2024-2025. Ma, per quanto riguarda la principale competizione UEFA, c’è molto più da dire visto che si presenta con un nuovo format. Al momento sono quattro le squadre sicure: a Bayer Leverkusen (domenica laureatosi campione della Bundesliga per la prima volta nella sua storia), Inter e PSV Eindhoven nell’ultimo turno si è aggiunto anche il Real Madrid. Che, come i nerazzurri, sarà in prima fascia.

IL FORMAT – Dalla prossima stagione salgono a 36 i club nella fase campionato della Champions League (ex fase a gironi), contro i 32 attuali. Sarà un’unica lega, dove in classifica faranno parte tutte e 36 le squadre. Secondo il nuovo formato, le squadre giocheranno otto partite nel girone unico. Non più due volte contro tre avversari – fra casa e trasferta – ma contro otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e l’altra metà in trasferta. Per determinare le otto avversarie, le squadre saranno inizialmente classificate in quattro fasce: come detto, l’Inter sarà nella prima al sorteggio. Ciascuna squadra sarà potrà giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia.

LA QUALIFICAZIONE – Le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate dalla Champions League e da tutte le competizioni UEFA. Nel frattempo, oggi e domani si gioca il ritorno dei quarti di finale di questa stagione, purtroppo senza l’Inter: ecco il programma.

CHAMPIONS LEAGUE – CALENDARIO RITORNO QUARTI

Barcellona-PSG (andata 3-2) martedì 16 aprile ore 21

Borussia Dortmund-Atlético Madrid (andata 1-2) martedì 16 aprile ore 21

Bayern Monaco-Arsenal (andata 2-2) mercoledì 17 aprile ore 21

Manchester City-Real Madrid (andata 3-3) mercoledì 17 aprile ore 21