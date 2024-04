Milan-Inter, da Pioli scelta differente rispetto a Inzaghi sulla ripresa

È cominciato il conto alla rovescia del derby Milan-Inter, la stracittadina primo appuntamento per chiudere il discorso tricolore. Rispetto a Inzaghi, Pioli ha fatto una scelta diversa sulla ripresa degli allenamenti.

DERBY, -6 – Meno di una settimana al derby che può decidere la Serie A. Con le due squadre che stanno cominciando a valutare come approcciare la supersfida. Stefano Pioli, dopo il pareggio per 3-3 di domenica contro il Sassuolo, in vista di Milan-Inter ha fatto una scelta diversa da Simone Inzaghi.

LA RIPRESA – Il Milan è al lavoro a Milanello, per il primo allenamento della settimana in ottica Inter dopo un giorno di riposo. Pioli valuterà soprattutto le condizioni di Mike Maignan, che appare recuperato, mentre non avrà Simon Kjaer. Una ripresa anticipata, rispetto a Inzaghi che invece anche oggi ha dato il giorno libero ai suoi.

TEMPO EXTRA – Come già annunciato nel post partita col Cagliari, ad Appiano Gentile oggi nessun allenamento. L’Inter il suo avvicinamento al derby col Milan lo inizierà domani, quando si ripartirà per non fermarsi più. Due giorni per staccare, senza grosse difficoltà anche perché non ci sono infortunati da valutare. Da parte di Inzaghi una concessione alla squadra, mentre Pioli è già in campo.