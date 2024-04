VIDEO – Sassuolo-Milan 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Milan, match della trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RIMONTA IN PARTE – Sassuolo-Milan 3-3 nella trentaduesima giornata di Serie A. Il Milan vede i fantasmi ma alla fine riesce a prendersi un punto. Tre minuti e mezzo e il Sassuolo è già in vantaggio, cross da destra prolungato da Kristian Thorstvedt e girata vincente di Andrea Pinamonti. Al 10′ diventa addirittura 2-0, con Marco Sportiello tutt’altro che impeccabile su Armand Laurienté. Poco dopo Andrea Consigli nega il 2-1 su una deviazione ravvicinata di Malick Thiaw. Gol solo rimandato al 20′, quando Rafael Leao ne salta due e piazza il pallone sul palo lontano. Laurienté è in ripresa dopo una stagione complicata e fa doppietta al 53′, con controllo e destro vincente a centro area. Ma il Sassuolo manca il poker in contropiede e dal possibile 4-1 si passa al 3-2 al 59′, con cross di Rafael Leao respinto da Consigli e rimpallo su Luka Jovic. Passano quattro minuti e pareggia Samuel Chukwueze, ma è in fuorigioco millimetrico di spalla e il VAR annulla (seconda rete annullata al Milan per un soffio). Per il vero gol del pari bisogna attendere l’84’, con Noah Okafor in mischia su calcio d’angolo. Poi clamoroso errore di Olivier Giroud, che calcia alto da ottima posizione.

SASSUOLO-MILAN – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Sassuolo-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.