Inzaghi: «Gol Viola? Non mi va di commentarlo! Siamo vicini»

Inzaghi parla al termine di Inter-Cagliari, il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Per l’allenatore c’è tanto da commentare, dopo quello che è successo stasera al Meazza, soprattutto sul 2-2 di Viola viziato dal fallo di mano di Lapadula



IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi non è contento per come è finita Inter-Cagliari: «Chiaramente volevamo vincerla, poi abbiamo trovato un avversario che ci ha creato difficoltà. Due volte in vantaggio volevamo vincerla, però manteniamo un ottimo vantaggio e siamo vicini al nostro grandissimo traguardo. Speriamo di raggiungerlo già da lunedì. Stanchezza? Sì, chiaramente. Il Cagliari ripartiva molto bene, già qualche problemino ce l’aveva creato nel primo tempo. Sul primo gol potevamo fare meglio, il secondo non mi va di commentarlo».

LE MANCANZE – A Inzaghi non è piaciuto al 100% come l’Inter abbia gestito certe situazioni, in particolare la gestione di Eldor Shomurodov: «Avevamo un centravanti che ci allungava la linea difensiva, tutte le squadre che affrontano il Cagliari si allungano un po’. Una volta in vantaggio dovevamo lavorare meglio, come sulla palla lunga del primo gol. Però devo essere sincero: i ragazzi hanno creato tante occasioni, non siamo riusciti a vincere la partita però dobbiamo guardare avanti a lunedì. Abbiamo un grande vantaggio e siamo vicini al nostro traguardo».

MATCH POINT – Inzaghi chiude sull’Inter che può vincere il titolo nel derby: «Da mercoledì ci penseremo. Dobbiamo prepararlo nel migliore dei modi, affrontiamo una squadra in salute e in striscia in campionato. Sappiamo che, come tutti i derby, ci saranno delle difficoltà e bisognerà essere bravi».