Ferrara: «Gol Cagliari con l’Inter, percezione diversa. Ho dubbio»

Il gol di Viola in Inter-Cagliari continua a far discutere, anche se molto meno di tanti episodi, perché Lapadula ha servito l’assist col braccio. Ferrara, su DAZN, non sembra essere del tutto convinto da come si è arrivati a decidere.

TROPPE INSICUREZZE – Il gol del definitivo 2-2 domenica in Inter-Cagliari è arrivato con un assist di braccio, ma né l’arbitro né il VAR hanno ritenuto fosse punibile. In maniera molto discutibile. Ciro Ferrara trova nell’episodio l’ennesima conferma di come ci sia troppa soggettività: «Voglio dire una cosa, spero di dire una cosa intelligente. Ossia che, semplicemente, questa è proprio la dimostrazione tipica che nella valutazione, a fronte di un regolamento ben preciso, l’arbitro dà un certo tipo di lettura e poi c’è una percezione totalmente diversa».

BUONO O NO? – Ferrara non sembra concordare con quanto detto dall’ex arbitro Luca Marelli. Ma, sempre sull’assist di Gianluca Lapadula per Nicolas Viola in Inter-Cagliari, ha un dubbio sulla spiegazione: «Abbiamo sentito anche Matteo Trefoloni che ne parlava. Quello non è fallo, non è un voler allargare il braccio secondo me. Però mi sarebbe piaciuto chiedere a Trefoloni: nel caso in cui l’intervento fosse stato fatto da un difensore, sarebbe stato rigore o no?»