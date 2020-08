Champions ed Europa League: la Uefa cancella le diffide dopo gli ottavi

La Uefa ha deciso di rivedere le regole sui cartellini e sulle squalifiche per la Champions e l’Europa League ormai prossime a ricominciare: cancellate le diffide comminate prima dell’interruzione delle competizioni a causa del Coronavirus. Questo a partire da dopo gli ottavi, quindi non domani per Inter-Getafe.



Il Comitato Esecutivo della UEFA ha preso alcune importanti decisioni in merito alle competizioni Champions ed Europa League ormai prossime alla loro ripartenza dopo lo stop imposto per l’emergenza Covid. È stato stabilito, in via eccezionale, di cancellare tutte le diffide al momento pendenti nelle competizioni UEFA. Dopo gli ottavi le Coppe Europee ripartiranno senza diffidati in sospeso. In precedenza erano tolte dopo i quarti.

Fonte: uefa.com