Nainggolan al bivio: Cagliari spera, ma torna all’Inter? La volontà di Conte

Condividi questo articolo

Nainggolan potrebbe essere uno degli uomini mercato delle prossime settimane. Il centrocampista, dopo una grande stagione con il Cagliari, potrebbe tornare all’Inter. Dario Massara ha fatto il punto della situazione sul futuro del Ninja per SkySport24

BIVIO DI MERCATO – La pianificazione della prossima stagione per il Cagliari ruoterà attorno a Radja Nainggolan. Non sarà facile trattenerlo in Sardegna, perché dopo un anno dovrebbe tornare all’Inter. La volontà di Conte di avere un Vidal come esperienza, personalità e carisma. Il centrocampista belga potrebbe essere il calciatore giusto per completare la rosa nerazzurra.