Inter-Getafe, le possibili scelte di Conte: Eriksen-Sanchez out....

Inter-Getafe, le possibili scelte di Conte: Eriksen-Sanchez out. Godin dal 1′

Condividi questo articolo

Inter-Getafe è sempre più vicina e Antonio Conte ragiona sulla formazione di partenza da schierare in Europa League. Potrebbe accomodarsi ancora una volta in panchina Christian Eriksen, mentre occhio alla possibilità Diego Godin dal primo minuto

LA PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Getafe rappresenta uno snodo cruciale per la stagione dell’Inter. Antonio Conte dovrebbe affidarsi a Godin in difesa, al fianco di de Vrij e Bastoni. Torna Candreva a destra, dopo l’ottima partita di D’Ambrosio a Bergamo; Young dall’altro lato. Confermato il centrocampo Barella-Brozovic-Gagliardini, con Eriksen che dovrebbe partire dalla panchina. In avanti, nonostante l’ottima forma di Sanchez, spazio a Lukaku e Lautaro Martinez.