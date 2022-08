Chalobah la new-entry sulla lista Inter che la Juventus ricorda bene − CdS

Chalobah è il nome nuovo spuntato da poche ore sulla lista dell’Inter. L’asse Chelsea-Beneamata si infittisce ancor di più. Sul curriculum del giovane 23enne anche una ‘vittima’: la Juventus

CURRICULUM − In casa Inter, Trevoh Chalobah è l’ultimo candidato per il ruolo di prossimo difensore nerazzurro. Il classe 1999, di passaporto inglese ma nato a Sierra Leone, piace ai dirigenti dell’Inter che lo avrebbero messo nel mirino per il dopo Andrea Ranocchia. C’è da riempire la casella del vice Stefan de Vrij e il tempo ormai sta per finire. L’asse Chelsea-Inter è sempre più costante dopo gli affari Romelu Lukaku e Cesare Casadei. Sul tavolo c’è l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Formula gradita ai dirigenti nerazzurri che hanno ricevuto un grande no da Steven Zhang in merito all’utilizzo di un extra budget (per Manuel Akanji). Nella scorsa annata, il ragazzo ha anche avuto un discreto spazio da Thomas Tuchel: 30 presenze condite da quattro gol. Di questi si ricorda la prodezza alla Juventus nel roboante 4-0 di Londra durante la fase a gironi di Champions League. Un particolare che in Viale Liberazione potrebbero aver tenuto in conto. Chalobah sa, inoltre, giocare in una difesa a tre. Il suo ideale sarebbe il braccetto di destra ma può agire anche in mezzo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno