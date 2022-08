Acerbi piano B Inter, Akanji resta il preferito. Svolta? Fissata una data − CdS

L’Inter continua la sua annosa ricerca al prossimo difensore centrale. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Chalobah (vedi articolo) ma due rimangono in pole: Akanji e Acerbi

I SOLITI DUE − Il preferito è Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995. L’Inter lo ritiene un giocatore già pronto e finito che potrebbe diventare utile anche per il futuro meno lontano. Il problema è la valutazione del Borussia Dortmund: venti milioni di euro. L’unica possibilità di vederlo a Milano sarebbe quella del rinnovo fino al 2024 più il prestito in nerazzurro. Ipotesi, al momento, poco gradita in Germania. D’altra parte, però, Akanji è ormai ai margini della rosa di Terzic e perderlo a zero la prossima estate non sarebbe un grande affare. Sullo sfondo rimane Francesco Acerbi. Il piano B che piace più a Simone Inzaghi che ai dirigenti interisti. L’Inter vorrebbe prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Opzione, dapprima rifiutata da Claudio Lotito che però nelle ultime ore ha fatto un’apertura. La data da cerchiare sul calendario è una: il 26 agosto giorno di Lazio-Inter. All’Olimpico se ne parlerà concretamente.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno