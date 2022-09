Cessione Inter, società non conferma! Zhang ha idee diverse – SM

Arrivano altre importanti novità sul fronte Inter, con la famiglia Zhang che avrebbe dato mandato a Goldman Sanchs per la cessione del club (vedi QUI). Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, il club non conferma questa ipotesi.

NESSUNA CONFERMA – Dall’Inter non arrivano conferme riguardo una possibile cessione del club da parte della famiglia Zhang. anzi. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset, al contrario si fa trapelare l’intenzione di cercare eventualmente nuovi partner, e non compratori. La valutazione complessiva del club è di circa 1,2 miliardi, ma tenendo conto che l’indebitamento finanziario (400 milioni) è parte della valutazione, ma non va in tasca al venditore e che Suning ha investito sinora oltre 660 milioni nella società, non è da escludere che si dovrebbe vendere il club con una minusvalenza.

Fonte: Sportmediaset