Di Marzio: «Roberto Carlos dall’Inter al Real Madrid il colpo del secolo!»

La cessione di Roberto Carlos da parte dell’Inter al Real Madrid rappresenta (purtroppo) un tonfo nella storia del club nerazzurro. Gianluca Di Marzio ospite di Fabio Caressa in un video pubblicato attraverso il suo canale YouTube ha parlato non solo del terzino brasiliano ma anche di altri colpi del club.

OPERAZIONI DI MERCATO – Gianluca Di Marzio esprime la sua opinione riguardo alcune operazioni di mercato da parte dell’Inter: «Roberto Carlos per il Real Madrid è stato il colpo del secolo! Ancora oggi è un ambasciatore del club, ha fatto la storia. Per l’Inter è stato un grande errore, forse il più grande nella storia. Quaresma è stato uno dei pochi acquisti sbagliati da José Mourinho come richiesta di mercato ma in Italia è stato un disastro. Diego Milito all’Inter è stato un Nobel per l’economia. L’Inter in quel periodo prese anche Thiago Motta perché aveva un periodo col Genoa molto forte costruendo l’Inter del Triplete».