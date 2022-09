FOTO – Onana, chi si rivede! In Inter-Bayern Monaco ritrova ex compagni

Onana in Inter-Bayern Monaco ha ritrovato tanti “vecchi” amici a San Siro, quasi tutti ex compagni all’Ajax dove ha giocato fino alla scorsa stagione.

CHI SI RIVEDE – André Onana, titolare in Inter-Bayern Monaco, ha ritrovato tanti ex compagni ai tempi dell’Ajax, e non solo. Il nuovo portiere nerazzurro, difatti, ha scattato una foto con Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt oggi tutti e tre al Bayern Monaco. Con loro anche l’attaccante Maxim Choupo-Moting, compagno di nazionale di Onana.

Di seguito la foto pubblicata su Instagram dal portiere dell’Inter.