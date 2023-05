Calhanoglu, è solo questione di tempo. Rinnovo con l’Inter!

Dopo la notte di gloria per l’Inter contro il Milan in Champions League arriva un’altra grande notizia per i nerazzurri. Fabrizio Romano lancia la bomba, per Hakan Calhanoglu manca solo l’annuncio.

RINNOVO – Hakan Calhanoglu rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Il turco ama i colori nerazzurri, vuole rimanere a Milano e firmerà il nuovo accordo con la dirigenza a breve. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter è solo una questione di tempo per l’annuncio ufficiale del rinnovo del centrocampista con l’Inter. Calhanoglu rimarrà almeno fino al 2027, quattro lunghi anni per l’uomo che ha già conquistato in meno di due il cuore dei tifosi.