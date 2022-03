Calhanoglu: «Juventus-Inter una finale! Italia? Vincere per i nostri tifosi»

Hakan Calhanoglu, dopo le parole alla Rai (vedi articolo) e in conferenza stampa (vedi dichiarazioni), ha rilasciato un’intervista anche su Sport Mediaset. Il giocatore dell’Inter ha parlato sia della gara tra Turchia e Italia che del match in campionato contro la Juventus

NAZIONALE − Le parole di Calhanoglu sull’Italia e la gara di Konya: «Noi ci aspettavamo che l’Italia andasse in finale, invece sono usciti come noi. Io ritenevo l’Italia favorita per il Mondiale perché hanno grandissimi giocatori. Domani sarà amichevole a casa nostra ma dobbiamo accontentare i nostri tifosi. Eravamo vicini a vincere la partita col Portogallo, sbagliando un rigore all’ultimo. Succede».

CAMPIONATO − Calhanoglu determinato in vista del Derby d’Italia: «Juventus-Inter? Siamo ancora pericolosi, non molliamo mai. Abbiamo una gara in meno, sappiamo che è dura. Il Milan sta facendo bene, poi c’è il Napoli. Domenica sarà dura, è come una finale. Dobbiamo fare di tutto per prendere punti».