Calhanoglu: «Contro l’Italia sarò capitano dopo l’addio di Yilmaz, orgoglio!»

Hakan Calhanoglu dal ritiro della Turchia a Konya, alla vigilia dell’amichevole con l’Italia, dopo la conferenza stampa (vedi QUI) alla Rai ha parlato della nuova fascia da capitano, dopo l’addio di Burak Yilmaz (vedi articolo).

DA CAPITANO – Hakan Calhanoglu sarà il nuovo capitano della Turchia dopo l’addio di Burak Yilmaz. Il centrocampista dell’Inter ha parlato così alla Rai: «Calcio di rigore sbagliato? Il calcio è questo, magari calcio io e posso segnare come no. È successo così. Noi lo ringraziamo perché ha fatto grande cose per la nostra nazionale. Ringrazio Burak Yilmaz per quello che ha fatto, era il nostro capitano, sicuramente non era facile per lui lasciare la nazionale. Anche io non me lo aspettavo, però la sua decisione è questa. Ora tocca a me, ho già iniziato a farlo in due giorni. Domani sarà la mia prima partita con la fascia, sono contento e orgoglioso per la mia nazionale».

Fonte: Rai