Calhanoglu: «Finito con la Turchia l’Inter! Milan primo ma una in meno»

Calhanoglu ha partecipato alla conferenza stampa di vigilia di Turchia-Italia. Il centrocampista dell’Inter, domani presumibilmente titolare, ha parlato anche del distacco dal Milan in Serie A.

NUOVO RUOLO – Domani in Turchia-Italia a Konya la fascia sarà sul braccio di Hakan Calhanoglu: «Sono consapevole della responsabilità di essere il capitano. Faccio parte di questa squadra dal 2013, il tempo passa in fretta. Dopo Emre Belozoglu, Arda Turan e Burak Yilmaz ora tocca a me. La gente di Konya si è sempre comportata bene con noi, abbiamo ottenuto vittorie importanti qui contro Francia e Islanda: speriamo di fare una buona partita anche domani».

CAMBIO DI SISTEMA – Calhanoglu parla di tattica, con la Turchia che ha cambiato modulo: «All’Inter gioco nel 3-5-2, qui con Stefan Kuntz gioco col 3-4-3 e sono molto soddisfatto. Sono in tanti a usare la difesa a tre adesso in Europa, dobbiamo lavorare sodo. Abbiamo giocato una buona partita contro il Portogallo nel secondo tempo, purtroppo non ha funzionato. Il cambio di modulo è una scelta dello staff tecnico. Siamo rimasti tutti sconvolti giovedì, ma nessuno può sentire la tristezza come il nostro compagno Burak Yilmaz (ha sbagliato il rigore del 2-2, ndr). Noi compagni di squadra abbiamo cercato di sollevarlo, l’abbiamo abbracciato. Lo ringrazio: è una persona molto coraggiosa».

DALLA NAZIONALE AL CAMPIONATO – Calhanoglu, visto dove gioca a livello di club, ha tanto da dire sugli avversari della sua Turchia: «L’Italia è favorita, mi è sempre piacuto il suo sistema di gioco. È una nazionale che attribuisce importanza alla tattica e ha giocatori di qualità, li rispetto tanto. Una volta tornato in Serie A dovrò concentrarmi sull’Inter e sul campionato, al ritorno giocheremo contro la Juventus. Il Milan è in testa, ma ci manca una partita: spero che al ritorno si possa recuperare con delle vittorie».

Fonte: haberturk.com