Veretout, caos Roma. Futuro Inter? Giuffredi: «Regole da rispettare!»

Jordan Veretout non sta attraversando un buon momento alla Roma. Dopo due ottime stagioni, con l’arrivo di José Mourinho il calciatore ha trovato poco spazio, e come se non bastasse negli ultimi giorni è stato criticato pesantemente dai tifosi giallorossi. Inoltre, il giocatore positivo potrebbe essere proprio lui (vedi QUI). Di lui ha parlato l’ormai ex procuratore, Mario Giuffredi.

CAOS ROMA – Jordan Veretout al termine di questa stagione dirà addio alla Roma, e il suo nome è stato accostato all’Inter (vedi articolo). In questo momento, però, il francese è al centro di tantissime critiche, soprattutto dopo aver festeggiato il compleanno a Montecarlo con tanti amici, ma anche con la compagna positiva al Covid-19. Un comportamento, questo, non sicuramente all’altezza di un professionista del suo calibro. Come se non bastasse, il calciatore ha interrotto anche i rapporti con il suo – ormai -, ex procuratore, Mario Giuffredi. Queste le parole del procuratore a Calciomercato.it: «Avrei preferito non parlarne, però sono costretto a spiegare la situazione perché ci sono stati dei cambiamenti, e non mi va di essere associato ad alcune vicende. Da diversi mesi ho interrotto i rapporti con Jordan Veretout. Ho sempre gestito i calciatori mettendo delle regole comportamentali. Chi sta con me deve essere impeccabile dal punto di vista comportamentale e nella vita privata. Poi io ci metto la faccia dal punto di vista sportivo. Lo abbiamo portato alla Roma dove ha fatto due stagioni di grande livello, da top nel suo ruolo, dove ha anche conquistato la maglia della nazionale. Il rinnovo con la Roma era praticamente cosa fatta, poi qualcosa è andato storto. Dal giorno che io ho interrotto il rapporto con lui non mi interessa più niente».