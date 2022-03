Roma, indizio social sul nuovo giocatore positivo al COVID-19?

La Roma oggi ha comunicato la positività al Covid-19 di un nuovo giocatore (vedi articolo). Considerando quanto successo nei giorni scorsi, gli indizi potrebbero essere piuttosto chiari, soprattutto uno sui social.

INDIZIO SOCIAL – La Roma dopo aver comunicato la positività di un giocatore e come al solito, per motivi legati alla privacy, non ha svelato il nome. Gli indizi, però, fanno pensare che il giocatore in questione potrebbe essere Jordan Veretout. Il calciatore, che a Roma non sta di certo vivendo un buon momento, nei giorni scorsi è stato criticato dai tifosi perché ha deciso di festeggiare il suo compleanno a Montecarlo con la fidanzata (positiva al Covid-19) e con un bel po’ di amici. Sabrina (la sua compagna), in queste ore ha pubblicato sui social una foto con una didascalia: “Tutto bene. Covid J+3”, proprio la “J” potrebbe rappresentare il nome di Jordan, mentre “+3” potrebbe rappresentare lei con le sue due figlie. La ragazza, 29 anni e incinta di sei mesi, inoltre ha festeggiato tranquillamente senza mascherina il compleanno del compagno.

ADDIO ROMA – Inutile dire che, sui social, la moglie del francese era stata subito presa di mira per il mancato rispetto delle norme. Il calciatore, messo ai margini della rosa soprattutto dopo l’arrivo di Sergio Oliveira, al termine di questa stagione lascerà la Roma. Tra i club interessati, inoltre, ci sarebbe anche l‘Inter.