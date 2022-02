Caicedo sesto esordiente Inter in un Derby? Bene i primi 4, male il quinto

Caicedo potrebbe esordire con l’Inter proprio durante il Derby di Milano Inter-Milan. Che un giocatore nerazzurro debutti in una stracittadina non accade da gennaio 2016

COMODO − L’Inter ha chiuso il suo mercato invernale con gli acquisti di Robin Gosens e Felipe Caicedo. Se per vedere in campo il laterale tedesco bisogna aspettare quantomeno la fine di febbraio, diverso è il discorso sull’attaccante ex Genoa. Caicedo, infatti, ha ottime chance di esordire durante il Derby di Milano Inter-Milan. Difficilmente lo si potrà vedere dal primo minuto ma a gara in corso Simone Inzaghi ne potrebbe trarre beneficio. La cosiddetta ‘Zona Caicedo‘ può rivelarsi un’arma utile in una gara così ricca di tensione e importanza. L’ecuadoregno ha un certo feeling con il gol allo scadere (15 su 135 totali da professionista) e con Alexis Sanchez e Lautaro Martinez a mezzo servizio (visto il rientro ritardato dal Sudamerica) può veramente far comodo alla causa nerazzurra.

ESORDI AL DERBY − Non capita spesso che un giocatore dell’Inter esordisca in un Derby di Milano. Al momento, prima di Caicedo, questo privilegio lo hanno avuto solamente in cinque. Il primo è stato Wesley Sneijder. Atterrato a Milano il 28 agosto 2009, 24 ore dopo scese in campo dal 1′ nel Derby vinto dai nerazzurri 4-0. Da una leggenda interista ad un altro ormai entrato nei cuori dei tifosi dell’Inter: Ivan Perisic. Il croato arrivò gli ultimi giorni dell’agosto 2015 e riuscì ad esordire proprio nel Derby vinto dall’Inter per 1 a 0 con rete decisiva di Fredy Guarin (13 settembre). Stessa situazione per Felipe Melo e Alex Telles. I due brasiliani, presi dal Galatasaray, fecero il loro esordio proprio in quella stracittadina.

I Derby dell’annata 2015/16 furono ricchi di prime volte per l’Inter. Infatti, in Milan-Inter del gennaio 2016, Eder battezzò il suo esordio da nerazzurro. L’italo-brasiliano però fu meno fortunato dei compagni poiché i nerazzurri persero 3-0. Sabato, dunque, potrebbe toccare anche a Caicedo con la speranza che l’ecuadoregno prenda spunto dai primi quattro.