Buchanan day, visite e firme! Milano tocca e fuggi: il motivo − CdS

Buchanan è atteso a Milano per sottoporsi alle visite mediche e firmare con l’Inter. Ma per lui oggi Milano sarà un tocca e fuggi, previsto il ritorno in Belgio.

I DETTAGLI − Arriva il Tajon Buchanan day. Il laterale canadese oggi è atteso a Milano in mattinata, come riferisce il Corriere dello Sport, per sottoporsi alle visite mediche con l’Inter e firmare il suo nuovo contratto fino al 2028. Buchanan andrà a guadagnare 1,5 milioni di euro a stagione. Tappe già predefinite: prima Humanitas, poi idoneità sportiva al Coni e infine Viale della Liberazione. Da non escludere neanche un primo piccolo assaggio di Appiano Gentile per conoscere Simone Inzaghi e la squadra. Ma Buchanan, in quanto extracomunitario, dovrebbe ritornare subito in Belgio per ottenere il permesso di soggiorno oltre al transfer della federazione belga. Per agevolare la pratica, infatti, dovrà recarsi nell’ambasciata italiana a Bruxelles. Difficile dunque vederlo già il 6 gennaio a San Siro contro il Verona.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno