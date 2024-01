Agoumé in uscita. Inter senza preferenze, due opzioni – TS

Lucien Agoumé è in procinto di lasciare l’Inter nuovamente in prestito. Tuttosport definisce le possibili scelte del calciatore per il suo futuro.

FUTURO – Lucien Agoumé e Stefano Sensi sono i due calciatori in uscita dal centrocampo dell’Inter. Per il secondo la dirigenza vuole monetizzare dalla cessione a titolo definitivo a sei mesi dal termine dal contratto, per il primo la situazione è diversa. Il francese ha attirato sirene internazionali nonostante abbia giocato appena quattro minuti con la Salernitana. Olympique Marsiglia e Siviglia sono sulle tracce del giovane, ora sta a lui scegliere dove andare. L’Inter non ha preferenze, in quanto la formula di cessione sarà la stessa: prestito con diritto di riscatto intorno agli 8 milioni di euro.

Fonte: Simone Togna – Tuttosport