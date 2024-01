VIDEO – Roma-Cremonese 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Roma-Cremonese, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



RIGORINO – Roma-Cremonese 2-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Con enorme sofferenza, la Roma supera il turno e si prende il derby. Vince contro la Cremonese, che un anno fa aveva eliminato i giallorossi proprio in coppa (ai quarti) e poi vinto in Serie A la sua prima partita. Al 27’ cross da destra, deviazione ravvicinata di Andrea Belotti respinta da Andreas Jungdal e tap-in di Lorenzo Pellegrini sulla traversa con rimbalzo sulla linea. La Cremones soffre per mezz’ora, poi inizia a crescere. E a sorpresa colpisce al 37’, con sombrero di Michele Collocolo e controllo di Frank Tsadjout in area per battere Mile Svilar. Prima del riposo gli ospiti sfiorano anche il raddoppio, con un destro a giro di Luca Zanimacchia vicino all’incrocio. Nella ripresa la Roma ci prova, colpendo il secondo legno di serata con un palo di Stephan El Shaarawy. Il sortilegio si spezza al 77’, con assist di Sardar Azmoun per Romelu Lukaku che in area fa 1-1. L’ex numero 90 dell’Inter in precedenza aveva mancato il pareggio da buona posizione. Poco dopo inserimento sulla sinistra di Leonardo Spinazzola, scivolata di Leonardo Sernicola e l’arbitro Luca Pairetto dà rigore. Le immagini non evidenziano un contatto fra i due, ma il VAR non interviene. Trasforma Paulo Dybala all’85’ e la Roma avrà il derby con la Lazio ai quarti. Con El Shaarawy che sull’ultimo pallone manda fuori a porta vuota da centrocampo, dopo che Jungdal era salito su un corner.

Video con gli highlights di Roma-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.