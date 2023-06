Brozovic, il Barcellona fa sul serio! Offerta all’Inter: le cifre

Marcelo Brozovic è uno degli obiettivi del Barcellona per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferito da Sport, il club blaugrana ha recapitato un’offerta all’Inter per il croato

OFFERTA – Il Barcellona insiste per Marcelo Brozovic. Secondo quanto riferito da Sport il club blaugrana ha offerto 15 milioni all’Inter per il centrocampista croato. Nell’affare non dovrebbe rientrare alcun giocatore, né Kessie, in passato accostato all’Inter, né Eric Garcia o Ferran Torres. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo l’entourage di Brozovic avrebbe aperto alla soluzione Barcellona: per i blaugrana c’è però da battere la concorrenza dell’Al-Nassr. Il club arabo è in grado di offrire cifre superiori sia al calciatore che all’Inter. Ma da ambienti blaugrana filtra ottimismo per la buona riuscita della trattativa.

Fonte: Sport.es