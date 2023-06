Azpilicueta, interesse Inter. La priorità del difensore spagnolo

Fabrizio Romano ha parlato di Cesar Azpilicueta, difensore spagnolo di proprietà del Chelsea nel mirino dell’Inter.

AZPILICUETA – Queste le parole di Fabrizio Romano «Cesar Azpilicueta è stato molto sincero con il Chelsea, vuole provare una nuova esperienza. Quindi è vero che l’Inter ha un interesse per Cesar Azpilicueta, si sta avvicinando ad Azpilicueta perché vuole dargli una possibilità in Italia e Azpilicueta vuole provare una nuova opportunità, da quello che ho capito. Lui ama il Chelsea, è molto rispettoso con il Chelsea. Il Chelsea è sempre stato molto rispettoso con Azpilicueta. Un anno fa hanno fatto del loro meglio per tenere Azpilicueta ed evitare il suo trasferimento al Barcellona, ma ora per Azpilicueta, nonostante sia in scadenza di contratto nell’estate 2024, la priorità è andare, provare una nuova esperienza. Quindi vediamo come andrà questa conversazione, ma Azpilicueta e l’Inter è qualcosa di concreto. Potrebbe essere un’uscita in più per il Chelsea, super impegnato con le uscite e questa potrebbe essere una in più per i Blues».