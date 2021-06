Brozovic e Perisic, ultimo anno di contratto all’Inter ma progetti diversi

I due croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic condividono il fatto di essere sul punto di entrare nell’ultimo anno di contratto con l’Inter (giugno 2022). Ma non i piani per il loro futuro, specialmente per quanto riguarda il calciomercato che si aprirà il primo luglio.

IN SCADENZA – Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, oltre a condividere la nazionalità croata, condividono anche la stessa situazione in casa Inter. Entrambi, infatti, sono all’ultimo anno di contratto con la squadra nerazzurra. Considerata la situazione economica attuale per la società, difficilmente il discorso di un possibile rinnovo verrà affrontato prima della fine del calciomercato. Anche perché il destino dei due a Milano potrebbe essere diverso. Sempre tenendo in considerazione un importantissimo elemento di questa stagione: le prestazioni a Euro 2020.

INTOCCABILE – Marcelo Brozovic è uno degli intoccabili dell’Inter. Il centrocampista ex Dinamo Zagabria si è ritagliato un posto importante nella squadra, con una crescita esponenziale nelle ultime stagioni. Tanto che Simone Inzaghi avrebbe già individuato in lui il perno del suo centrocampo nerazzurro (vedi articolo). Per questo un rinnovo di contratto dovrebbe arrivare senza troppe preoccupazioni, anche se – come anticipato sopra – al momento le priorità sul mercato dell’Inter sono altre. Ma ci sarà tempo, alla fine di questa sessione, di discutere i dettagli per continuare insieme anche in futuro.

POSSIBILE PARTENZA – Diversa da quella di Brozovic è invece la situazione di Ivan Perisic. L’Inter sulla sinistra sembra essere interessata a Emerson Palmieri del Chelsea, oltre al rinnovo per un altro anno di Ashley Young (vedi articolo). Da non sottovalutare anche la carta Federico Dimarco che – di ritorno dal Verona – potrebbe rimanere alla corte di Simone Inzaghi. Il numero 44 potrebbe quindi diventare uno dei sacrificati nel mercato in uscita, anche se al momento è difficile pensare a possibili squadre interessate. Che l’Inter dovrà cercare, a meno di rinnovare il contratto al giocatore e puntare ancora su di lui.